Ex-Kurz-Sprecher bei begehrtem Botschafter-Job bevorzugt?

Berchtold war nach dem Abgang von Sebastian Kurz aus der Politik zum Botschafter in Abu Dhabi ernannt worden. Ein durchaus wichtiger Posten, gelten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) ja als m├Ąchtiger Handelspartner, der Staatsfonds Mubadala ist unter anderem am Mineral├Âlkonzern OMV beteiligt. Aus dem BMEIA hie├č es dazu, Berchtold sei fr├╝her auch Sprecher bei Shell Austria gewesen und habe so Wirtschaftserfahrungen in einer Branche gesammelt, die gerade in den Emiraten wichtig sei.

BMEIA: Objektive Wahl

Das Au├čenministerium argumentierte gegen├╝ber der Zeitung zudem, die Einsch├Ątzung der Begutachtungskommission sei "auch im konkreten Anlassfall objektiv erfolgt" und "kein Bediensteter pers├Ânlich benachteiligt worden". Zum Ergebnis der Gleichbehandlungskommission hie├č es in Folge: "Die st├Ąndige Begutachtungskommission des BMEIA und die Bundes-Gleichbehandlungskommission haben verschiedene Aspekte der Qualifikationen der Bewerber:innen unterschiedlich gewichtet und daher anders beurteilt bzw. rechnerisch gegen├╝bergestellt".

Da man das Ergebnis der Gleichbehandlungskommission nicht teile, werde man "keinerlei Zahlungen an den unterlegenen Bewerber in Aussicht" nehmen. Der unterlegene Bewerber kann nun rechtlich gegen das Au├čenministerium vorgehen und das entgangene Gehalt einfordern - auch die Gleichbehandlungskommission verweist in ihrem Gutachten auf "schadensersatzrechtliche Anspr├╝che".

Vor dem Abschied Berchtolds nach Abu Dhabi soll es auch ein ausgedehntes Abendessen in einem Restaurant von Martin Ho gegeben haben, organisiert von Sebastian Kurz, berichtete Der Standard.