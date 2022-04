Ex-Außenminister Linhart wird im zweiten Anlauf Botschafter in Berlin

Ex-Außenminister Michael Linhart ist im zweiten Anlauf zum Botschafter in Berlin bestellt worden. Auf Antrag von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) wurde die Entsendung Linharts am Mittwoch im Ministerrat beschlossen. Linhart war bereits im Dezember im Ministerrat als Botschafter in Deutschland abgesegnet worden. Die Ausschreibung wurde aber wiederholt, nachdem bekannt wurde, dass sich Linhart anders als 14 andere Bewerber gar nicht für den Posten beworben hatte.