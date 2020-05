Karl Schnell in fünf Zitaten

Sein Rauswurf aus der FPÖ sei nicht rechtmäßig, sagt Ex-FP-Landeschef Karl Schnell, Strache ein "Diktator" und Generalsekretär Kickl dessen "Cerberus". Er will eine eigene Bundespartei gründen, erzählt er dem KURIER – bis in der FPÖ wieder demokratische Strukturen herrschen.

Schnell ist nicht auf den Mund gefallen: Fünf Zitate des Ex-Blauen.

"Ich bin ja mitschuld, ich habe Strache damals auch auf den Schild gehoben. Gleich danach haben wir aber gemerkt, dass da was nicht stimmt."

"Wenn ich den Menschen das vorspielen könnte, wie Strache sich aufgeführt hat, wenn man ihm die Maske runter reißt, dann würde ihn nicht einmal mehr sein eigener Goldfisch wählen."

"Aber was passiert, wenn so ein Mensch in wichtige Positionen gewählt wird, Bürgermeister oder Vizekanzler. Das wäre erschreckend. Da ist mit der Häupl lieber, der hin und wieder ein Achterl trinkt, als einer, der die Demokratie mit Füßen tritt."

"Der Jörg Haider hat ja auch einmal versucht, mich loszuwerden. Aber der Haider war ein bissl intelligenter, der hat das andere für sich machen lassen."

"Ich war bei uns der Vorzugsstimmenkaiser, obwohl mir das wurscht ist. Aber die Leute, die jetzt noch beim Strache sind, haben nur eine einzige Vorzugstimme bekommen. Die wurden nicht einmal von der eigenen Familie gewählt, sonst kommt man doch zumindest auf zehn Stimmen."