Ex-Finanzminister Brunner gibt zu: "Wir haben zu viel ausgegeben"

Österreich muss Milliarden einsparen oder zusätzlich einnehmen. Aber wo soll die kommende Regierung bei einer Budget-Konsolidierung ansetzen?

Ex-Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) würde bei den Ausgaben ansetzen, erst anschließend gelte es über Steuererhöhungen zu sprechen. Im Rahmen des "Mediengipfels" in Lech am Arlberg bekannte er am Samstag mit Blick auf die vergangenen Jahre: "Wir haben zu viel ausgegeben." Allerdings stelle sich auch die Frage, "wo man hätte weniger ausgeben können". Betroffene Gruppen würden Einsparungspotenziale stets bei anderen sehen.