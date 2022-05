EVP-Chef Weber über Ukraine-Krieg: „Ein Kampf der Wertesysteme“

Sie haben gesagt, die Ukraine bezahlt jetzt für die Fehler, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Welche sind das?

Spätestens seit der illegalen Besetzung der Krim im Jahr 2014, als Wladimir Putin mit Gewalt Grenzen verschoben hat, war unsere Politik naiv. Putins Plan war damals klar, und jetzt liegt es an uns, die Naivität abzulegen – auch im Hinblick auf China.

Bleiben wir noch bei der Ukraine: Wenn Sie ein Bürger fragt, was unser Ziel im Konflikt ist, was antworten Sie?

Ich würde mit einer Gegenfrage antworten: Geht’s hier nur um Russland und die Ukraine – oder geht es um mehr? Ich sage: Es geht um mehr. Putin denkt in imperialen Einflusszonen, er kämpft gegen Demokratie, Freiheit und den European Way of Life. Dieses Denken ist das Gegenteil von dem, was uns Europäer ausmacht. Wir denken in Freundschaft, in Partnerschaft, wir wollen Demokratie und Freiheit stärken. Es geht also um einen Kampf der Wertesysteme.

Wie geht das weiter?

Das ist schwer zu prognostizieren. Ich habe in Niederbayern und Paris Flüchtlinge getroffen, die haben mich tief beeindruckt. Die Ukrainer sind durchdrungen von der Haltung „Wir lassen uns unser Leben nicht von Putin wegnehmen.“ Jeder mit Vernunft wünscht sich, dass die Waffen schweigen. Aber die Bedingungen dafür kann nur die Ukraine definieren, sie ist das Opfer. Klar ist: Wir dürfen als NATO nicht Kriegspartei werden. Und klar ist auch: Man darf sich nicht einschüchtern lassen. Die stärkste Waffe gegenüber Putin sind Geschlossenheit und Entschiedenheit.

Apropos NATO: Wie verändern sich gerade die transatlantischen Beziehungen?

Der globale Wettbewerb läuft zwischen Autokratien, Diktaturen und der freien Welt. Amerikaner und Europäer sind in vielen Belangen unterschiedlich, aber wir haben gemeinsame Grundüberzeugungen. Und deswegen brauchen wir eine Renaissance unserer Partnerschaft. Wir müssen die Idee einer Partnerschaft der freien Welt angehen. 60 Prozent der Wirtschaftskraft der Welt werden vertreten durch freie Gesellschaften. Diese 60 Prozent müssen zusammenstehen. Und Europa muss eigenständiger und souveräner werden. Was passiert, wenn in den USA Donald Trump oder ein Nachfolger im Geiste wiedergewählt wird? Europa muss seine Verteidigung eigenständig garantieren können. Zumindest in den Bereichen, wo wir einen echten Mehrwert haben, also beim Cyberwar und bei der Raketen-Abwehr.