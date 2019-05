Evangelische Kirche wählt am Samstag ihren neuen Bischof

Der bekannteste unter den drei Kandidaten ist Michael Chalupka, von 1994 bis 2018 als Direktor der Diakonie medial stark präsent. Wie Sauer ist er Jahrgang 1960 - und damit von einer eventuellen Wiederwahl nach sechs Jahren ausgeschlossen.

Er will die evangelische Kirche selbstbewusst positionieren: "Wir sollten uns nicht kleiner machen, als wir sind." Während seine Erfahrung in der Öffentlichkeit für ihn als Bischof spricht, vermissen manche beim gebürtigen Grazer die Verankerung in einer Pfarrgemeinde.

Letzteres fehlt Andreas Hochmeir als Pfarrer von Wallern (Bezirk Grieskirchen, OÖ) nicht. Die Diözese Oberösterreich, in der er seit 2012 Senior, also Stellvertreter des Superintendenten ist, hatte sich mehrheitlich gegen die kirchliche Trauung von homosexuellen Paaren ausgesprochen. Auch Hochmeir gilt als konservativ. Doch er "stehe zu dem, was beschlossen wurde", nämlich die grundsätzliche Möglichkeit der Trauung zu schaffen, wobei letztlich die Entscheidung bei den Gemeinden liegt.

Mit 44 Jahren ist Hochmeir der einzige Kandidat, der jung genug ist, sich 2025 einer Wiederwahl zu stellen. Er verspricht denn auch einen "frischen, jungen Blick" für seine Kirche - andere sehen ihn viel eher als "bibeltreu und evangelikal".