Offenes Rennen um Bünker-Nachfolge

Chalupka wurde vom Burgenland, Salzburg/ Tirol, der Steiermark und Wien nominiert. Er gilt als PR-Profi und klar linksliberal positioniert. In der evangelischen Kirche, in der es zwei starke Lager – liberal und konservativ – gibt, macht er sich damit nicht nur Freunde. Was ihm nach Jahrzehnten in der Diakonie zudem fehle, sei die Verankerung in der Gemeinde, heißt es aus Kirchenkreisen.

Der Umstrittene

Im Zuge der Diskussion um den Karfreitag war auch Kärntens Superintendent Sauer medial stark präsent. Dass er in der Causa deutlich härtere Worte fand als Bünker, verschaffte ihm viel Anerkennung unter Evangelischen. Allerdings ist auch Sauer, der von Kärnten/ Osttirol und Wien nominiert wurde, nicht unumstritten. Für konservative Kreise hat er sich in der Frage der gleichgeschlechtlichen Trauung (die seit Kurzem in der evangelischen Kirche möglich ist) zu eindeutig positioniert.