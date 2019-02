Evangelische: "Blankes Entsetzen" über "96-Prozent"-Sager von Kurz

Auch die frühere Superintendentin und Bundespräsidentschaftskandidatin Gertraud Knoll schäumt.

Im Gespräch mit dem KURIER sagt Knoll: "Die Aussage von Kurz ist an Sarkasmus nicht zu überbieten. Das ist ein verheerendes Signal an eine Minderheit. Außerdem wird über die Sozialpartner d’rüber gefahren. Die Regierung redet mit niemandem, der Eingriff in den General-Kollektivvertrag ist bitter. Das kann nicht das Ergebnis eines Dialogs sein, das ist eine Chuzpe."

Rund 30.000 Menschen haben die evangelische Petition mittlerweile unterschrieben, sie soll bis zum Gründonnerstag (18. April) laufen. In Aussicht gestellt wurde den Evangelischen ein Termin bei ÖVP-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka "in den nächsten Tagen", bei dem die Unterschriften überreicht werden können. Mehr als Symbolik ist das freilich nicht.

Das weiß auch die niederösterreichische Superintendentin Gisela Malekpour. Sie sichert aber zu: "Wir Protestanten werden protestieren, das steht fest."

Gemeint ist eine Klage gegen das neue Gesetz. Diese dürfte auf der Synode am 9. März beschlossen werden.