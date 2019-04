Eustacchio sucht nun doch Distanz zu Identitären

Die FPÖ bemüht sich um Trennung zu den Identitären. "Mit einem Herrn Sellner, der ein Hakenkreuz auf eine Synagoge geklebt hat, haben wir nichts zu tun, und wollen wir nichts zu tun haben. Es darf keine aktionistischen Überschneidungen geben“, sagte Vizekanzle H.C. Strache am Landesparteitag in Linz am Samstag um später via Presseaussendung nachzulegen: "Es wird auch in Zukunft keine personellen, funktionellen oder aktionistischen Überschneidungen geben."