"Europe first": Andreas Schieder bedient sich bei Donald Trump

Der sozialdemokratische Spitzenkandidat für die EU-Wahl, Andreas Schieder, bedient sich in seiner Wortwahl beim ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Sein Slogan bei öffentlichen Aufträgen laute "Europe first" statt "Made in China", sagte er am Sonntag in der ORF-Pressestunde. Man müsse die Bevorzugung europäischer Produktion in den Richtlinien für Ausschreibungen verankern. Längst sei man in einer "massiven Standortauseinandersetzung" mit den USA und China.

Konkret schwebt Schieder ein "Europe First Act" vor, um die "Reindustrialisierung" der Union voranzutreiben. "Wir können nicht zuschauen, wie Produktionsstandorte ausgelagert werden", so der SPÖ-Spitzenkandidat. Die Infrastruktur gehöre ausgebaut und Standorte gefördert. Insgesamt solle es sich um ein "großes Investitionspaket" handeln wie schon nach der Corona-Krise. Auch bei der E-Mobilität solle man nicht "chinesische und andere asiatische Retro-Autos" importieren.