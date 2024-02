Radikales Klimaziel der EU: Debatte über Minus 90 Prozent startet

Am Dienstag wird die EU-Kommission den schon lange erwarteten ersten Vorschlag für das EU-Klimaziel 2040 vorlegen. Dem vorausgegangen ist der Vorschlag des European Scientific Advisory Board on Climate Change, indem auch der österreichische Spitzenforscher Keywan Riahi vom IIASA in Laxenburg Mitglied ist. Der Beirat schlägt eine Reduktion um 90 bis 95 Prozent vor.