Europäische Sozialdemokraten treffen sich kommende Woche in Wien

Unter anderem reisen der kosovarische Regierungschef Albin Kurti, sein nordmazedonischer Amtskollege Dimitar Kovacevski sowie der Präsident von Montenegro Milo Ðukanović für den Westbalkan-Gipfel am Feiertag nach Wien an. Bei dem Treffen will die sozialdemokratische Fraktion den aktuellen Stand der EU-Erweiterung am Westbalkan bewerten und eine gemeinsame Erklärung mit den Kollegen der Westbalkan-Staaten verabschieden.