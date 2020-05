Eurofighter: Weitere 20 dubiose Millionen aufgetaucht

Vector verteilte die Gelder als „Provisionen“ an angebliche Vermittler von Gegengeschäften. Laut Aktenlage sollen die Zahlungen zwischen März 2005 und Jänner 2008 erfolgt sein. Doch das dürfte noch nicht alles gewesen sein. Im Jahresabschluss 2009 der Londoner Drehscheibe findet sich nun eine weitere Millionen-Zahlung: Vector soll in diesem Jahr von „seinem Hauptkunden“ eine Abschlagszahlung in Höhe von 20,735 Millionen Euro erhalten haben; zugleich wurden weitere 1,71 Millionen Euro treuhändig gehaltene Gelder freigegeben. Dieser „außerordentliche Ertrag“ wird in der Bilanz mit „der Beendigung des Management-Service-Vertrages“ begründet. Abzüglich von Gegenforderungen blieb unter dem Strich ein Plus von 18,5 Millionen Euro.

Bei diesem Vertrag dürfte es sich um jenen mit EADS Deutschland aus dem Dezember 2004 gehandelt haben, mit dem EADS „die Erfüllung der Kompensationsverpflichtungen“ aus dem Eurofighter-Deal an Vector ausgelagert hatte. Anscheinend hätte dieser noch bis Ende 2011 laufen sollen. Somit dürfte mit „Hauptkunde“ EADS Deutschland gemeint sein. Bei EADS in Bayern geht man auf Tauchstation. „Leider können wir zu diesen Punkten aufgrund des laufenden Verfahrens keine Stellung nehmen“, teilt EADS-Sprecher Gregor von Kursell dem KURIER mit. Dabei liegt der Verdacht nahe, dass EADS Deutschland der Briefkastenfirma Vector überhaupt einen bestimmten Anteil am „Provisionskuchen“ garantiert hatte.