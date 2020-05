Eurofighter: Minister in Erklärungsnot

Bei der politischen Aufarbeitung der mutmaßlichen Schmiergeld-Affäre rund um den Eurofighter-Deal gibt es Ungereimtheiten. Wie berichtet, hat Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner vor wenigen Tagen angekündigt, die umstrittenen Eurofighter-Gegengeschäfte zu prüfen. Und Verteidigungsminister Norbert Darabos hat eine „Task Force“ eingerichtet, um die Affäre zu durchleuchten.

Dabei wissen beide Minister seit einem Jahr, dass es bei den Eurofighter-Gegengeschäften massiven Verdacht auf Schmiergeldzahlungen gibt. Denn am 9. Dezember 2011 hat der Wiener Staatsanwalt Michael Radasztics an das Verteidigungsministerium eine sogenanntes Amtshilfeersuchen gestellt, vier Tage später eines an das Wirtschaftsministerium. In beiden Ersuchen wird das Schmiergeld-Ermittlungsverfahren gegen den Waffenlobbyisten Alfred P. angeführt. Auch beruft sich Radasztics auf ein Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Rom im Falls des dubiosen EADS-Mittelsmannes Gianfranco Lande. Letzteres war schon Mitte Juni 2011 bei der Staatsanwaltschaft Wien eingelangt. Die Italiener forderten alle Unterlagen zu den Gegengeschäften

an.

So ersuchte der Staatsanwalt Darabos um die Eurofighter-Verträge samt Extras, und Mitterlehner um sämtliche Unterlagen über die Gegengeschäfte, „aber auch allen Schriftverkehr, Protokolle und Verträge über die Reduktion der Stückzahl von 18 auf 15 Eurofighter“. Die Akten wurden übermittelt.