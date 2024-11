Eurofighter blieben am Boden: Das Problem ist noch viel größer

Wäre die Sache nicht bitterernst, man könnte beinahe schmunzeln: Ausgerechnet am vergangenen Wochenende, an dem der russische Angriffskrieg auf die Ukraine derart wütete, dass Polen zusätzliche Kampfjets an seine Staatsgrenze beordern musste, war der Luftraum über Österreich, hart gesagt, weitgehend ungeschützt.

Weil das Bundesheer seit Monaten zu wenig Fluglotsen hat und die Mannschaft Überstunden abbauen muss, blieben die Eurofighter ab Freitagmittag im Hangar. Das berichtete zunächst die Krone, die Armee bestätigte das.