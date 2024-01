EU-Wahl: Werner Kogler präsentiert am Montag grüne Spitzenkandidatin

Nach langem Hin und Her, Absagen mehrerer prominenter Namen und einem verschobenen Bundeskongress dürften sich die Grünen nun darauf geeinigt haben, wer die Partei in die Wahl zum Europäischen Parlament führen soll. Bundessprecher Werner Kogler stellt am Montag in einer Pressekonferenz die "Kandidat:in für Spitzenkandidatur" vor.

Name wurde noch keiner genannt, doch es dürfte sich wohl um die 23-jährige Klimaaktivistin Lena Schilling handeln.

➤ Mehr lesen: EU-Wahl: Lena Schilling dürfte fix für Grüne antreten

Zuvor hatten für die EU-Wahl am 9. Juni sowohl Umweltministerin Leonore Gewessler als auch Justizministerin Alma Zadić abgesagt. Der Nationalratsabgeordnete Michel Reimon machte einen Rückzieher, und auch seine Fraktionskollegin Ewa Ernst-Dziedzic wollte nicht.

Schilling selbst legte sich lange nicht fest, immer wieder äußerte sie sich auch enttäuscht über die Grünen. Andere Fraktionen interessierten sich ebenfalls für die im Widerstand gegen den Lobau-Autobahntunnel bekannt gewordene Aktivistin.