EU-Wahl: Lena Schilling dürfte fix für Grüne antreten

Spekuliert wurde darüber schon länger, nun dürfte es bald verkündet werden. Wie die „Krone“ am Samstag berichtete, soll die Klimaaktivistin Lena Schilling „fix“ für die Grünen bei der EU-Wahl 2024 kandidieren. Darauf deutet auch ein vom Grünen-Parteichef Werner Kogler auf TikTok veröffentlichtes Video hin, in dem er demonstrativ in einem Buch von Schilling blättert. Eine Bestätigung für die Kandidatur gibt es bisher aber nicht.

Auch die Grüne Klubobrauf Sigrid Mauer hatte bereits im „Kurier“-Interview auf eine mögliche Kandidatur Schillings angesprochen, gesagt: „Dass Lena Schilling eine beeindruckende Person ist, ist unbestritten.“

