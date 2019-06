EU-Wahl: Grüne gaben am meisten für Google-Werbung aus

Die SPÖ hat im EU-Wahlkampf am meisten für klassische Werbung ausgegeben. Das zeigen Zahlen des Marktforschers Media Focus. Demnach haben alle Parteien gemeinsam im April und Mai 6,3 Mio. Euro in Print- und Online-Inserate sowie Plakate investiert. Hier nicht enthalten sind Facebook und Google. Bei letzterem sind die Grünen auffällig: sie sind bei Google-Werbung Spitzenreiter in der EU.

Die SPÖ kommt in den Focus-Zahlen auf 2,2 Mio. Euro, die Werbeausgaben der ÖVP werden mit 2,0 Mio. Euro beziffert. Abgeschlagen dahinter liegen die FPÖ (1,1 Mio. Euro) und die NEOS (0,9 Mio. Euro). Zu beachten ist aber, dass die Zahlen auf Basis offizieller Listenpreise ohne Rabatte berechnet werden. Die tatsächlichen Ausgaben können also davon abweichen.

Grüne Europameister: Über 300.000 Euro für Google

Dass die FPÖ nur halb so viel ausgegeben hat wie die SPÖ erklärt Focus-Marktforscher Klaus Fessel mit der geringeren politischen Bedeutung der Europawahl: "Das ist die Europawahl und nicht die Österreichwahl." Auch die Vergleichszahlen aus den letzten beiden Monaten vor der Nationalratswahl 2017 machen diesen Unterschied deutlich: Im September und Oktober 2017 haben die Parteien laut Focus 18,3 Mio. Euro ausgegeben - fast drei mal so viel wie heuer.