EU-Wahl: DNA-Kandidatin auf FPÖ-Spuren

Die Spitzenkandidatin der bisher noch eher unbekannten Liste DNA, Maria Hubmer-Mogg, hat am Pfingstsonntag die Möglichkeit erhalten, sich und ihr Programm für die EU-Wahl in der ORF-Pressestunde zu präsentieren. Dabei zeigte sich, dass DNA und FPÖ sehr nahe beieinander liegen. Hubmer-Mogg will die Russland-Sanktionen der EU beenden, hält die Maßnahmen gegen den Klimawandel für übertrieben, will Asyl einschränken und eine echte Aufarbeitung der Corona-Pandemie.

Unterschied zur FPÖ? "Sonderstellung"

Auf die Frage, was sie eigentlich von den Freiheitlichen unterscheide, meinte die früher als Ärztin tätige DNA-Spitzenkandidatin, sie habe mit ihrem Einstieg in die Politik ihren Job riskiert: "Das haben FPÖ-Politiker nicht getan." Außerdem verfüge sie über die "Sonderstellung", als Ärztin in der EU die Bevölkerung unterstützen zu können.