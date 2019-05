EU-Spitzenkandidat Voggenhuber will "Streikrecht für Schüler"

Ein motivierter Johannes Voggenhuber, grünes Urgestein und jetzt Spitzenkandidat der " Initiative 1 Europa", stellte sich den Fragen von KURIER-Schau-TV und den Schülerinnen und Schülern des Wiener Gymnasiums Anton-Krieger-Gasse.

Das Gespräch beginnt mit einer Zeitreise: Vor 25 Jahren, am 12. Juni 1994, hat Österreich über den Beitritt zur Europäischen Union abstimmt. Damals warben die Grünen und an führender Stelle Voggenhuber für ein Nein zum Beitritt.

25 Jahre später erklärt Voggenhuber das den Schülern so: Die EU sei damals "eine reine Wirtschaftsunion" gewesen. Als er dann ab 1995 vierzehn Jahre lang für die Grünen im Europäischen Parlament saß und maßgeblich am Verfassungskonvent und der Demokratisierung der Union mitarbeiten konnte, wurde er zum überzeugten Europäer. Dabei sei gerade Demokratie "ein schwieriges Thema in Europa". Dass heute das Europäische Parlament gleichberechtigt neben dem Rat stehe, sei hart erkämpft worden.