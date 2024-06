Streit um Renaturierung; Grüne kontern Nehammer-Brief mit eigenem Brief

Immer kuriosere Züge nimmt der koalitionsinterne Konflikt um die das EU-Renaturierungsgesetz an: Nachdem Bundeskanzler Karl Nehammer gemeinsam mit Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) noch am Sonntag einen Brief an die belgische Ratspräsidentschaft geschickt hatten, in dem sie erklärten, dass Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nicht bevollmächtigt sei, im Rat für das von der ÖVP abgelehnte Gesetz zu stimmen, haben nun die Grünen ihrerseits einen Brief an die selbe Adresse geschickt.