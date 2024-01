Nach vier Jahren ist Schluss: EU-Botschafter Selmayr hört auf

Selmayr bleibt in Wien

Ab 1. Februar wird Sellmayr eine Gastprofessur für Europarecht am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien übernehmen. Für ein halbes Jahr werde Selmayr dort vor allem zu Fragen des EU-Digitalisierungsrechts und des EU-Nachhaltigkeitsrechts in Forschung und Lehre tätig sein, teilte die Vertretung der EU-Kommission in Österreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

"Ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit den exzellenten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Wien zu den aktuellsten Fragen des Europarechts forschen und lehren zu dürfen", sagte Selmayr laut einer Aussendung der EU-Vertretung.