Hahn weist Orban die Tür: "Reisende soll man nicht aufhalten"

Der EU-Beitritt war auch in der Europapartei ÖVP in den 80er-Jahren noch sehr umstritten?

Das war alles andere als selbstverständlich. In der Sozialdemokratie gab es den generellen Vorbehalt, die EG stehe für den Kapitalismus. Auch in der ÖVP dominierte damals große Skepsis. Der damalige Handelsminister Fritz Bock hatte zwar schon 1957 dafür geworben, dass Österreich Gründungsmitglied der Vorläuferorganisation der EU, der Europäischen Gemeinschaft ( EG) wird. Er ist damit aber parteiintern gescheitert. In der damaligen Bipolarität zwischen Ost und West herrschte die Meinung quer durch alle Parteien vor: Die Sowjets würden sich gegen einen Beitritt des neutralen Österreich zu einem westlichen Bündnis wie der EG querlegen.

Karas und Sie mussten als JVP-Obleute die ÖVP erst mühsam zu einem Ja zur EU bekehren?

Ja, der einzige, der das in der ÖVP unterstützte, war der damals junge Abgeordnete Andreas Khol. Als wir 1986 beim ÖVP-Parteitag einen Antrag für ein Ja zur EU gestellt haben, haben wir ein Begräbnis erster Klasse bekommen. Der Antrag wurde nicht abgestimmt, sondern einer Kommission übergeben, die erst in vier Jahren beim nächsten Parteitag 1990 einen Bericht vorlegen sollte. Das ist dann von der Geschichte überrollt worden. Als im März 1987 der neue FPÖ-Chef Jörg Haider als erste Partei im Parlament den Antrag auf EG-Mitgliedschaft stellte, hat das auch die ÖVP endgültig wachgerüttelt. Ich habe nach dem Scheitern unserer Initiative in der ÖVP den damaligen Vorsitzenden der Jungen Industrie, Christoph Leitl, als Unterstützer gewonnen. Daraufhin ist auch die Wirtschaftskammer, die ursprünglich auch skeptisch war, auf den Pro-Europa-Kurs eingeschwenkt. Das hat den Dominoeffekt ausgelöst , dass dann die ganze Regierung 1989 den Antrag auf Mitgliedschaft gestellt hat.