EU-Gipfel in Sibiu: „Zusammen durch dick und dünn“

Vorschläge hat nahezu jeder Regierungschef im Gepäck: Bundeskanzler Sebastian Kurz etwa reist mit der Forderung an, die EU-Verträge zu reformieren. „Die EU muss robuster und stärker werden“, verlangt er und stellt fest: Der geltende Vertrag von Lissabon habe auf die Krisen der vergangenen Jahre wie die Finanzkrise, die Schuldenkrise, die Migrationskrise, die Klimakrise und das Brexit-Chaos keine geeigneten Antworten gegeben.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wiederum will in Sibiu eine Klima-Initiative präsentieren. Zusammen mit Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Portugal und Spanien sollen schnellere und strengere Klimaziele durchgesetzt werden. Spaniens Premier Sanchez hingegen möchte in Sibiu die Einführung einer europäischen Arbeitslosenversicherung zur Diskussion stellen.

Auf schärfere Sanktionen gegen Staaten, die aus der europäischen Solidarität ausscheren, drängt wiederum der Premier der Niederlande, Mark Rutte.

Gegen „noch mehr Bevormundung aus Brüssel“ aber stemmen sich mehrere osteuropäische Regierungschefs – Ungarns Viktor Orbán ist nur einer davon. Dass sie zudem einem Sanktionsmechanismus zustimmen, der sie selbst treffen könnte, gilt als ausgeschlossen.