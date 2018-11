EU-Armee: Für Österreich ist Teilnahme wegen Neutralität unmöglich

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron fordert seit längerem eine eigene europäische Armee. Jetzt geht auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf diesen Vorstoß ein. "Wir sollten an der Vision arbeiten, eine echte europäische Armee zu schaffen", sagte sie am Dienstag in einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg. Eine solche Armee ist für Merkel "kein Widerspruch" zur bestehenden NATO, der die große Mehrheit der EU-Staaten angehören.