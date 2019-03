Ethikunterricht kommt verpflichtend ab Herbst 2020

Fast 20 Jahre lang wurde darüber diskutiert, jetzt kommt er: Der Ethikunterricht für Schüler, die sich vom Religionsunterricht abgemeldet haben oder konfessionslos sind.

Wie der KURIER bereits Mitte Jänner berichtete (lesen Sie hier) soll das neue Schulfach ab Herbst 2020 in der Oberstufe und in den Polytechnischen Schulen eingeführt werden, ab 2021 dann auch in den Berufsbildenden Schulen (HTL, HAK) und in den Berufsschulen.

Dafür werden 1300 Lehrer gebraucht - ab Herbst soll es ein Angebot an Nachschulungen geben, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann am Sonntagabend in der "ZiB2" an. "Das geht sich mit dem Start ab Herbst 2020 gut aus."