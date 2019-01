Ethik statt Religion in der Schule: Wie die Reform aussehen soll

Wer soll Ethik in der Schule unterrichten?

Bisher ist Ethik kein eigenes Lehramt, wer das jetzt schon (im Rahmen von Schulversuchen) unterrichtet, hat eine Zusatzausbildung an einer Pädagogischen Hochschule oder Universität absolviert. Das steht jedem Pädagogen frei. Derzeit lehren vor allem Religionslehrer und Philosophielehrer.

Wer stellt den Lehrplan zusammen?

Ein Musterlehrplan wurde von der Bundes-Arbeitsgemeinschaft Ethik erstellt, allerdings können die Schulversuchsschulen im Rahmen ihrer Autonomie eigene Lehrpläne erstellen, die vom Ministerium genehmigt werden müssen. Zur finalen Umsetzung wird eine „Lehrplankommission“ eingesetzt.

Die Idee der Reform war, dass Muslime mehr über die westliche Ethik erfahren. Wenn Muslime ihren Religionsunterricht besuchen, müssen sie nicht in den Ethikunterricht. Wie passt das zusammen?

Schlecht. Die Religionsgemeinschaften sind in Österreich nämlich bei ihren Lehrpläne frei und können nur „eingeladen“ werden, ihre Lehrpläne entsprechend zu adaptieren. Das Bildungsministerium wird das auch tun. Sozialarbeiter an den Schulen beklagen gegenüber dem KURIER, dass es der Religionsunterricht bisher nicht genügend geschafft hat zu vermitteln, dass beispielsweise Gewalt kein Mittel zur Konfliktlösung ist. Stichwort: Gewaltprävention. Die Hoffnung ist: Der Ethikunterricht könnte attraktiver sein als der Religionsunterricht und daher freiwillig von mehr Schülern frequentiert werden als bisher.

Gibt es mit Ethik mehr Schulstunden?

Nein. Der Unterricht umfasst derzeit eine bis zwei Wochenstunden.

Kann ich dann auch in Ethik maturieren?

„Ja, unbedingt“, sagt ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann. Im Rahmen der Schulversuche gibt es bereits Maturanten im Schulfach Ethik.