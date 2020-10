Ethikunterricht: Ein Kompass für ein gutes Leben

Eine letzte Hürde, der Beschluss diese Woche im Ausschuss und dann im Parlament (Link zum Gesetzesentwurf), muss vor dem Start des Ethikunterrichts aber noch überwunden werden. Ibiza war der letzte Stolperstein im langen Kampf der Befürworter, der Sturz der Regierung hatte die geplante Einführung für dieses Schuljahr erneut verzögert – aber nur um ein Schuljahr.

Längster Schulversuch

Wenn das Gesetz beschlossen wird, geht der bis dahin längste Schulversuch (seit 1997, derzeit wird an 233 Standorten unterrichtet) in den Regelschulbetrieb über. Die Regierung wollte das Gesetz eigentlich noch vor dem Sommer verabschieden als Teil einer Novelle des Landwirtschaftsministeriums, bei der es eigentlich um Schadholz geht. Und es wird auch kein Ethikunterricht für alle, sondern einer nur in den Oberstufen und nur für jene, die sich vom Religionsunterricht abmelden. Konfessionslose haben weiterhin die Möglichkeit, einen Religionsunterricht zu besuchen oder aber den Ethikunterricht. Und es soll jederzeit möglich sein, vom Ethikunterricht wieder in den Religionsunterricht zu wechseln, aber nicht umgekehrt. Dann müssen nur mehr der Lehrplan (hier der Entwurf) beschlossen und die Lehrbücher, derer es schon zahlreiche gibt, vom Ministerium zugelassen werden.