Ethikunterricht: Kritik an Unterricht für "Aussätzige"

Reif schwebt dagegen ein anderer Ethikunterricht vor - nämlich "ein gemeinsamer Ethikunterricht im intakten Klassenverband ab der Volksschule, der vom Austausch innerhalb der Klasse lebt und in dem Gegensätze nicht geglättet, sondern thematisiert werden". "Das ist ein Unterricht, in dem ergebnisoffen über Gott und die Welt diskutiert wird und jeder, ohne auf seine Eigenarten zu verzichten, als selbstbewusstes und dennoch kritikfähiges Individuum auf das Leben in der pluralistischen Gesellschaft Österreichs vorbereitet wird."

Dem stehe das Regierungsmodell gegenüber, in dem Ethikunterricht "ausschließlich im Schatten des Religionsunterrichts" stattfinde: "Da soll in weltanschaulich und somit auch ethnisch weitgehend homogenisierten Gruppen Pluralismus und Integration vorgegaukelt und vor allem Abmeldungen vom Religionsunterricht verhindert werden."

Verfassungsrechtliche Bedenken

In ihrer Stellungnahme zum Entwurf ortet die Initiative auch verfassungsrechtliche Bedenken. So stehe etwa die gewählte Konstruktion des Ethikunterrichts im Konflikt mit dem im Staatsgrundgesetz verbrieften Verbot der Religionspflicht. Diesem Verbot habe der Gesetzgeber bisher dadurch Rechnung getragen, indem er die Abmeldung vom Religionsunterricht nicht nur zugelassen, sondern auch geregelt habe. Vor diesem Hintergrund könne es daher auch keinen Ethikunterricht als Religionspflichtersatz geben: "Denn da wo es keine Religionspflicht gibt, kann es sowohl begrifflich als auch aus Überlegungen der mangelnden Akzessorietät, keine Pflicht geben, die ersatzweise an die Stelle der Religionspflicht gibt."

Auch der Religionspädagoge Anton Bucher, der die derzeit laufenden Ethik-Schulversuche vor bereits rund 20 Jahren evaluiert hat, ist der Meinung, dass "alle Schüler eine ethische Bildung bekommen sollen, weil die entsprechenden Themen auch alle Schüler betreffen - etwa das Thema Gemeinschaft". Nach den vorliegenden Plänen würde dieses aber behandelt, indem die Klassengemeinschaft auf eine Ethikgruppe und drei verschiedene Religionsgruppen aufgeteilt werde.