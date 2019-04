Es muss nicht immer die Uni sein

Eigentlich verlief Elisabeth Hafergut-Fuchs’ Karriere nach Plan: Sie studierte Ernährungswissenschaften und arbeitete dann in der Qualitätssicherung eines Pharma-Konzerns. Doch obwohl das Geld stimmte, wurde sie in ihrem Job nicht glücklich: „Meine Aufgabe war es, Menschen auf ihre Fehler hinzuweisen. Meistens habe ich jemanden unglücklich gemacht.“ Mit 35 folgte sie ihrem Herzen und begann eine Lehre als Zuckerbäckerin. Heute ist sie selbstständig, bietet Konditorkurse an. Und ist glücklich.

Auch Nico Schobesberger hat umgesattelt. Während des Studiums der Kommunikationswirtschaft besuchte er oft seine damalige Freundin in der Schweiz, wo er begann, sich für Schokolade zu interessieren. Zurück in Österreich beschloss er, Chocolatier zu werden. Binnen 11 Monaten schloss er die Lehre ab. Heute ist er stellvertretender Produktionsleiter in einer Schokoladenmanufaktur.