Eine Dringlichkeit, die in Italien sogar die regierenden Postfaschisten der „Fratelli d’Italia“ zu spüren beginnen. Wie praktisch alle rechten bzw. rechtspopulistischen Parteien sind auch die Fratelli von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni tendenziell auf der den Klimawandel verharmlosenden bis -leugnenden Seite angesiedelt. Angesichts der Horrornachrichten entlang des gesamten Stiefels sagte Zivilschutzminister Nello Musumeci nun unlängst Bemerkenswertes: „Die Wahrheit ist doch, dass wir uns immer noch an alte Fakten und Argumente klammern, obwohl nichts mehr so sein wird wie früher. Wenn wir so weitermachen, werden wir noch viele Tote betrauern.“

Das ist noch lange kein konsequenter Klimaschutz – „words are not action“, würde der UNO-Generalsekretär vielleicht sagen -, aber es ist zumindest das Anerkennen von Realitäten. Davon sind wir in Österreich noch ein gutes Stück entfernt. Es gebe keinen wissenschaftlichen Beweis für die Untergangsapokalypse, die gezeichnet werde, sagte ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer in einer großen Rede im März. Wie Nehammer das angesichts der Ereignisse und Meldungen der letzten Wochen beurteilt, ist nicht überliefert.