Pflegepersonal im Spital fühlt sich benachteiligt

Der ÖGB-Präsident war am Montag in der KURIER-Redaktion zu Besuch. Am Rande der Diskussion in der Morgenkonferenz erzählte Erich Foglar von seinen aktuellsten Sorgen. Sie gelten dem Pflegepersonal in den Spitälern.

Bekanntlich dürfen die Spitalsärzte aufgrund einer EU-Richtlinie künftig keine 72-Stunden-Dienste mehr machen. Nebenwirkung der notwendigen Arbeitszeitbeschränkung ist, dass die Ärzte lukrative Nachtdienst- und Überstundenzuschläge verlieren. Also verhandeln die Spitalserhalter (Länder) mit den Ärzten höhere Gehälter bei kürzeren Arbeitszeiten aus (siehe unten). Das kostet, und nachdem in den öffentlichen Kassen Ebbe herrscht, befürchtet der ÖGB-Präsident, die Länder könnten auf die Idee kommen, die Mehrausgaben beim Pflegepersonal einzusparen.