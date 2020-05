Erste Reifeprüfung für Zentralmatura

Im BG Zehnergasse Wiener Neustadt (NÖ), hat die 18-jährige Jasmin die Diskussionen um die Zentralmatura mitverfolgt. „In den letzten Tagen hat ständig irgendjemand gemeint, dass er gehört oder gelesen hätte, was kommt. Das war alles Blödsinn.“ Von Schummeleien hat sie nichts mitbekommen: „Aber bei Deutsch spielt das natürlich keine Rolle.“

Ortswechsel. Am Wiener Billrothgymnasium trudeln gegen 13 Uhr die 67 Maturanten in der Aula ein. Sie tratschen, tauschen sich aus und sind sich einig: „Die Themen waren alle sehr schön“, sagen Direktorin Ursula Madl, Lehrer und Schüler.

Maturant Fritz, der über „Armut und soziale Gerechtigkeit“ geschrieben hat, ist erleichtert, „dass keine 08/15-Themen vorgegeben wurden.“ Häufig kämen vom bifie nämlich Vorgaben wie „soziale Medien“ oder Umwelt: „Was sollst du da schreiben, außer dass AKW schlecht sind?“ Der Einser-Schüler ist dann aber doch ins Schwitzen gekommen. „Wir haben ja gewisse Vorgaben, was wir schreiben müssen – z.B. erst einmal ca. 100 Wörter, in dem wir die Argumente des Zeitungsartikels wiedergeben mussten. Da hatte ich für die eigene Meinung nicht mehr so viel Text, wie nötig gewesen wäre. Den zweiten Teil konnte ich aus Zeitmangel nicht mehr in Reinschrift schreiben.“ Nachsatz: „Der Teil ist eben nur schön geschrieben.“

Auch Raphael hätte gerne mehr Zeit gehabt: „Ich habe das etwas anspruchsvollere Literaturthema genommen.“

Im Nachhinein wissen die Maturanten natürlich immer, was sie anders hätten machen sollen. Klara fragt zum Beispiel ihre Deutsch-Lehrerin Elisabeth Höbart: „Hätte ich das in den Konjunktiv setzen müssen?“ Andere sinnieren, ob sie die Zeit besser hätten einteilen sollen. Aufregender wird wohl der Montag: „Kommen Sie wieder, wenn wir Mathematikmatura haben“, sagt Moritz. „Dann sind viele wohl nicht so entspannt.“