Erste Auftritt von Sebastian Kurz nach dem Rückzug aus der Politik

Siebeneinhalb Monate nach seinem Rücktritt als Parteichef wird Sebastian Kurz heute – abgesehen vom Bundesparteitag in Graz – seinen ersten öffentlichen Auftritt in Österreich halten. Kurz wird beim Salzburg Summit am Nachmittag Puls 4-Chefredakteurin Corinna Milborn ein Interview geben. Thema? Vorerst Fehlanzeige. Während bei allen anderen Referenten des zweitägigen Kongresses im Programm das Themengebiet angegeben ist, bleibt diese Position beim Namen Sebastian Kurz leer. In der Funktionsbezeichnung wird Kurz als „Global Strategist“ des Unternehmens Thiel Capital angeführt. Anzunehmen ist daher, dass er über geopolitische Zusammenhänge sprechen wird, eher nicht über die Innenpolitik.