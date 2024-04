Erneuerbaren Ausbau-Beschleunigung? „Wir warten bisher vergeblich auf die ÖVP“

Aber was würde das EABG regeln oder „beschleunigen“? Etwa die Genehmigungsfreistellung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern, vereinfachte Verfahren für Windkraftanlagen, eine PV-Pflicht für Parkplätze mit mehr als 50 Stellplätzen, genaue Vorgaben, wie viele Flächen jedes Bundesland für PV- und Windkraftanlagen zur Verfügung stellen muss, oder dass weder Landschafts- noch Ortsbild im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen sind.

Warum die ÖVP beim Verhandeln so zögerlich ist, interpretiert der Grüne Hammer so: „Es scheint so, als würden die Landeshauptleute das Gesetz verzögern, weil sie in einer falsch verstandenen Schrebergartenmentalität um ihre Kompetenzen fürchten.“ Gemeint ist damit, dass derzeit vor allem die Landesregierungen maßgeblichen Einfluss auf die Energiewende ausüben können. „Und es scheint so, als ob diejenigen, die sonst immer nach schnelleren Verfahren und Bürokratieabbau rufen, plötzlich ganz leise werden, wenn es konkret wird und Landeskaiser das Gefühl haben, dass sie Macht abgeben müssen.“