Ermittlungen gegen Kurz: Neuer Amtsvermerk der WKStA

Am 2. September 2018 etwa schickte Schiefer an den damaligen Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) und andere blaue Spitzenfunktionäre eine "Vorabinfo ÖBIB Neu STATUS" - in der die Organe der ÖBAG dargestellt wurden, wobei bereits zwei Aufsichtsräte offenbar als "blau" dargestellt gewesen sein sollen, wie es im WKStA-Vermerk heißt. Immer wieder korrespondiert er mit Schmid in dieser Causa, am 14. September 2018 urgierte er dann nach dem Termin bei Hofer bei Schmid auf die rasche Schaffung der ÖBAG ("Wir sollten nun bald naegel mit koepfen machen..."). Schmid verspricht im Gegenzug die Übermittlung des Gesetzesentwurfs ("Gesetz kommt heute"). Auch schickte Schmid am 9. Oktober 2018 einen im WKStA-Vermerk abgebildeten "Einigungsentwurf" an Schiefer. Darin wird u.a. die "ÖIAG Novelle" skizziert. Unter dem Punkt "ÖIAG NEU" heißt es: "2 AR für die FPÖ darunter der AR Vorsitzende Stellvertreter. Dieser ist im Präsidium vertreten."

Auch zum Punkt "BETEILIGUNGEN" wird in dem Schriftstück die Verteilung der Aufsichtsräte festgelegt - u.a. dass es in der BIG zwei zusätzliche davon geben soll, einer davon für die FPÖ. Für die OMV wird vermerkt, dass die FPÖ zwei dieser Sitze erhalten soll. Auch Chats zwischen Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Schiefer sowie Schiefer und Schmid zeigen, dass der Ex-Heta-Vorstand bei der ÖIAG-Reform eingebunden war. So übermittelte Schiefer etwa am 20. Oktober 2018 offene Punkte, die "HC" wichtig wären. Darin ging es u.a. um einen Aufsichtsratsposten bei den Casinos Austria: "2) casag.. 1 will hc haben...", heißt es u.a. in den Chats.