U-Ausschuss: Kurz-Vertrauter Gerald Fleischmann geladen

Geladen ist mit Gerald Fleischmann ein enger Vertrauter von Ex-Kanzler Sebastian Kurz und der ehemalige Bauernbund-Funktion├Ąr Paul Unterhuber als Leiter des Umfrageinstituts Demox.

Letzteres ist in den Fokus des U-Ausschusses geraten, weil die Oppositionsfraktionen wie auch die Gr├╝nen vermuten, dass ├ľVP-gef├╝hrte Ministerien f├╝r die Partei dienliche Umfragen dort in Auftrag gegeben haben. Unterhuber ist am Vormittag dran.

Am Nachmittag kommt dann Fleischmann. Gegen den ehemaligen Leiter der Stabstelle Medien im Bundeskanzleramt ermittelt mittlerweile die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), weswegen einige Entschlagungen bei der Befragung wie auch etliche Gesch├Ąftsordnungsdiskussionen ├╝ber deren Rechtm├Ą├čigkeit zu erwarten sind.