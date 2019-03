Erhard Busek: "Wir sind am Beginn des Dritten Weltkriegs"

Ein EU-Mitglied Türkei ist wohl endgültig Geschichte?

Die Türkei hat drei Millionen Flüchtlinge als bleibende Drohung. Wenn sie die loslassen, dann Gnade uns Gott. Kein Mensch in der Türkei glaubt aber mehr, dass das mit der EU noch etwas wird. Noch dazu, wo die Türkei am Weg in eine Diktatur ist. Daher ist die Frage: haben wir Kontakte zu Kräften in der Türkei, die anders denken.

Die Vision eines EU-Finanzministers ist auch Geschichte?

Das ist tot. Die gemeinsamen EU-Themen, die funktionieren können, sind die, wo das Wort „war“ (Krieg) vorkommt: Also Kampf gegen Cyberwar, Krieg gegen die Schlepper und Kriminalitätsbekämpfung. Ich muss das in aller Brutalität sagen: Wir sind in Wirklichkeit am Beginn des Dritten Weltkriegs – nur auf einer anderen Ebene. Das ist nicht nur ein Wirtschaftskrieg, sondern auch ein Kommunikationskrieg. Alles in allem geht es darum: wer spielt bei der Globalisierung welche Rolle? Da sind die Bürger intelligenter als die Politiker: Sie kommen mit dem Argument, die EU ist ein Friedensprojekt, daher nicht mehr gut durch. Denn die Leute spüren, wir sind in einem Fast-Kriegszustand.