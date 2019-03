Schüssel: "Heute wären bei Abstimmung noch mehr für die EU"

Die meisten Bedenken gab es in der ÖVP bis zuletzt auf Seiten der Bauern?

Ich bin im April 1989 als Wirtschaftsminister in die Regierung gekommen. Da war schon klar, dass wir in die EU wollen. Offen war nur Zeitpunkt, wann wir uns darum bewerben. In der SPÖ ist es das Verdienst von Franz Vranitzky, dass er die SPÖ mitgenommen hat auf diesem Weg. In der ÖVP wollten die Bauern nicht den BigBang vom ersten Tag des Beitritts am 1.1. 1995, sondern längere Übergangsfristen. Da gab es im Vorfeld auch klare Zusagen. Das hat Kommissionspräsident Jaques Delors in den Verhandlungen ziemlich brutal vom Tisch gewischt. Das war für die Bauern schwer zu akzeptieren, dass sie bei Preisen und Produkten sofort voll unter Konkurrenz stehen. Wir haben dann mit allen Sozialpartnern gemeinsam noch in der Nacht nach Delors striktem Nein den sogenannten Österreich-Vertrag verhandelt, der bis heute gilt, in dem den Landwirten Leistungen für die Umwelt- und die Landschaftspflege abgegolten werden.

Manche haben die harte Haltung Delors auch als letzten Versuch interpretiert, einen Voll-Beitritt Österreichs zur EU zu verhindern.

In Frankreich gab es große Vorhalte, dass mit Österreich nach der Wiedervereinigung der Deutschen diese dank eines „dritten deutschen Staates“ noch mehr Gewicht erhalten. Delors hat im Namen der EU-Kommission darauf bestanden, dass es keine Übergangsfristen gibt. Wahr ist aber, dass Frankreich nie eine Freude mit dem Beitritt Österreichs gehabt haben. Bei den Schlussverhandlungen gab es zwei leere Stühle, weil die Franzosen nicht daran teilgenommen hatten. Der damalige Staatspräsident Francois Mitterand war erst nach massiven Interventionen des deutschen Kanzlers Helmut Kohl bereit, – wörtlich zitiert – „den Beitritt des dritten deutschen Staates“ zu akzeptieren. Eine größere Beleidigung als diese Bezeichnung gibt es für uns ja nicht. Und das haben wir auch bis zum Abschluss der Verhandlungen gespürt. Es war alles von den Franzosen eindeutig bewusst so angelegt, dass wir spüren sollten, dass wir nicht willkommen sind. Das hat sich später fortgesetzt – bis ins Jahr 2000 bei Bildung der ersten schwarz-blauen Regierung.

Wie oft standen die Verhandlungen auf Abbruch und Heimfahren?

Es hat Situationen gegeben, wo die Emotionen eine Rolle gespielt haben. Der griechische Europaminister Pangalos war als Vorsitzführender - um es vorsichtig zu sagen - ein verhaltensauffälliger Verhandlungspartner, später ist er vor Freundlichkeit nicht wiederzuerkennen gewesen.

A lois Mock wollte einmal abbrechen und heimfahren. Erst eine Order des ÖVP-Parteichefs Erhard Busek habe ihn daran gehindert?

Er war manchmal vom EU-Verhandlungsleiter Pangalos und einigen Mitgliedern sehr enttäuscht. Das Heimfahren-wollen war in der Emotion angedeutet, aber ich glaube nicht, dass das ernst gemeint war. Erhard Busek hat eine sehr wichtige Rolle von Wien aus gespielt, aber er war bei den Verhandlungen nicht dabei. Die kritischen Situationen waren eher in der Nacht und die sind nicht nach Wien gedrungen. Aber bleibend wichtig war: Es war eine positiv verschworene Gemeinschaft, die etwas Wichtiges für unser Land erreichen wollte. Das hat auch bis zur Volksabstimmung gewirkt, weil wir alle an einem Strang gezogen haben. Eine Ja-Mehrheit von Zwei-Drittel gab es in keinem anderen Land.

Wie würde heute eine EU-Volksabstimmung ausgehen?

Ich glaube, mit deutlicher Mehrheit von 70, 80 Prozent.

Sie glauben im Ernst an ein noch besseres Pro-EU-Ergebnis als 1994?

Ja, ich glaube, eine Abstimmung für die Beibehaltung der Mitgliedschaft würde noch besser ausgehen.