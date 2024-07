Der umstrittene Dollfuß-Gedenktag

Heuer jährt sich sein Todestag zum 90. Mal. Im Kanzleramt wird es dazu kein Gedenken geben. Zumindest ist bis jetzt nichts geplant. Zu umstritten ist noch immer die Rolle von Dollfuß. Im bürgerlichen Lager wird er als erstes Opfer des Nationalsozialismus gesehen. Im linken Lager sieht man in ihm jenen Mann, unter dem der Parlamentarismus abgeschafft und ein Weg in die Diktatur und den Austrofaschismus bestritten worden ist.

Gedenken an Dollfuß

Noch mehr aufgeheizt wurde alles zuletzt durch das Dollfuß-Museum in der kleinen Gemeinde Texingtal im niederösterreichischen Mostviertel. Das war in die Kritik geraten, als Gerhard Karner im Jahr 2021 von Kanzler Karl Nehammer als Innenminister in die Regierung geholt wurde. Von ersten Tag an wurde er wegen des Museums in Texingtal, wo er zuvor ÖVP-Bürgermeister war, kritisiert. Weshalb er eine Gruppe von Wissenschaftern – hauptsächlich Historiker – einsetzte, um das Museum neu ausrichten zu lassen.

Das ging allerdings schief, weil die Gruppe die Ausstellungsstücke entfernen und das Museum schön langsam auflösen wollte. Dem kam die Kulturabteilung des Landes NÖ zuvor, sie ließ alle Stücke in einer Nacht- und Nebelaktion abtransportieren. Derzeit wird mit den Leihgebern verhandelt, was damit passieren bzw. wo sie in Zukunft ausgestellt werden könnten. Eine Möglichkeit wäre das Haus der Geschichte in St. Pölten. Das Museum ist seit diesem Tag geschlossen.