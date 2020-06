Endlich Klarheit: Regierung beschließt Änderungen im Mietrecht

Geregelt wurde, dass Kellerabteile, Garagen und Dachböden nicht mehr gesondert im Grundbuch eingetragen werden müssen. Davon profitieren laut Mitterlehner rund eine Million Wohnungseigentümer. Denn laut dem Obersten Gerichtshof wäre sogenanntes Zubehörswohnungseigentum (also Keller usw.), das nicht im Grundbuch eingetragen ist, der Allgemeinheit zugefallen. Durch die Gesetzesänderung wird das verhindert.

Sowohl die Mietrechtsnovelle als auch das geänderte Eigentumsrecht tritt am 1. März 2015 in Kraft – und gilt rückwirkend (also auch für laufende Mietverträge bzw. bestehende Grundbucheintragungen).

"Damit schaffen wir für die Bürger Rechtssicherheit. Für Eigentümer und Mieter von Wohnungen gibt es nun klare Regelungen in diesen Bereichen", sagte ÖVP-Justizminister Wolfgang Brandstetter.

Nicht bewerkstelligt werden konnte bis dato hingegen die groß angekündigte und im Koalitionspakt verankerte Mietrechtsreform. Sozialpartner und Experten konnten sich bis dato nicht auf Vorschläge einigen, nun wird im Parlament weiter verhandelt. Das dürfe aber nicht "bis zum St. Nimmerleinstag" dauern, sagte Bundeskanzler Werner Faymann nach der Regierungssitzung. Leistbares Wohnen war ja eines der großen Wahlkampfthemen der SPÖ.