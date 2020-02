Ende für "Sophia": "Gute Entscheidung" oder "Mogelpackung"?

Sie sprach von einem weiteren „Beispiel dafür, was passiert, wenn Nationalisten und Opportunisten Innenpolitik in EU-Gremien machen, anstatt im Sinne der Europäerinnen und Europäer zu arbeiten und zu handeln“. Gamon forderte daher einmal mehr die Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips im Rat, um die EU handlungsfähig zu machen.

"Wegschauen wird salonfähig"

Scharfe Kritik übt auch die Hilfsorganisation " Ärzte ohne Grenzen" (MSF). Damit stehle sich die EU "noch mehr aus der Verantwortung“, erklärte Marcus Bachmann, Berater für humanitäre Angelegenheiten, am Dienstag in einem Statement an die APA. Der Trend gehe weiter in Richtung "Blackbox zentrales Mittelmeer". Das Wegschauen werde “salonfähig gemacht", so Bachmann.

Der Einsatz der Mission "Sophia" lag seit knapp einem Jahr auf Eis, da die Schiffe abgezogen wurden. Am 20. März endet das Mandat nun offiziell. "Sophia" wurde 2015 geschaffen, um Schleppernetzwerke im Mittelmeer und vor der Küste Nordafrikas zu bekämpfen. Immer wieder wurden aber Migranten aus Seenot gerettet – laut internationalem Seerecht ist das auch verpflichtend.

Vor allem Österreich stemmte sich nun gegen eine Wiederaufnahme der Mission zur Überwachung des Waffenembargos gegen Libyen, weil befürchtet wurde, dass durch die Seenotrettung ein "Pull-Faktor" entsteht.

Die Diskussion über die "Pull-Faktoren" geht nach Ansicht von Ärzte ohne Grenzen aber am Thema vorbei. "Es gibt schlicht und ergreifend bisher keine Studie, die glaubwürdig belegt, dass Menschen die lebensgefährliche Reise über das Mittelmeer antreten, weil sie davon ausgehen können, gerettet zu werden", betonte Bachmann.

Neue Mission muss ebenfalls helfen

Wie das Mandat der neue Mission, die noch keinen Namen hat, aussehen soll, wird in den nächsten Wochen entschieden.

Die EU-Außenminister stellten am Montag klar, dass es keine Mission zur Rettung von Migranten in Seenot sein werde. Der Standard beruft sich aber auf einen EU-Informanten, der erklärt, dass die Pflicht zur Rettung von Menschen im Ernstfall aber über dem Mandat stehe. So schreibt es auch das internationale Seerecht vor.

Die EU kann also nicht einfach "wegschauen", wenn Menschen in Seenot geraten.

Das dürften die EU-Politiker, die den besagten "Pull Faktor" fürchten, mitbedacht haben: Betont wurde am Montag, dass man sich vorbehält, den Einsatz zu beenden, falls die Schlepper die Präsenz der EU-Schiffe ausnutzen und verstärkt Flüchtlinge übers Mittelmeer schicken.