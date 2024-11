Wie die elektronische Gesundheitsakte die Pflege verbessern könnte

An einem Wochenende stürzt er schwer und wird mit der Rettung ins Spital gebracht. In der Notaufnahme ist es hektisch und laut. Franz ist mit der Situation völlig überfordert: Nervös und verwirrt kann er den Ärzten keine Informationen zu seinem Gesundheitszustand geben. Diese wäre aber dringend nötig, um ihn rasch und effizient versorgen zu können.

Wertvolle Zeit verloren

Zwar hat die Hauskrankenpflege im Rahmen der Pflegedokumentation alle wichtigen gesundheitsrelevanten Informationen über Franz erfasst: Von seinem allgemeinen Zustand über bestimmte Beeinträchtigungen wie Demenz oder Schluckstörungen, die Medikamente, die er einnimmt, bis hin zu den Pflegevorrichtungen, die er benötigt. Die Ärzte im Spital haben in dieser Notsituation aber keinen Zugriff darauf. Wertvolle Zeit vergeht durch unnötige Untersuchungen.

Das müsste nicht sein, würden alle diese im Rahmen der Pflege erfassten Informationen in die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) eingespeist werden. Die behandelnden Ärzte im Spital könnten dann in Sekundenschnelle darauf zugreifen. „Mit ELGA haben wir ein großes Asset, das vielen anderen Ländern nicht zur Verfügung steht. Wir müssen es nur nutzen“, sagt Gregor Lindner von der Klinik für Notfallmedizin an Linzer Kepler Uniklinikum.