Eine Reise in die Erinnerung

Nach der Rede erzählt Hedy Argent von einem Kaffeehaus-Besuch, bei dem Wiener fürchterlich über die alte Regierung schimpften. „Ständig hörte ich, dass jemand kommen solle, der es besser macht. Diesen Satz habe ich vor 75 Jahren auch schon gehört.“

Frau Argent lebt in London, sechs Wochen vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges musste ihre Familie vor den Nazis flüchten. Ihr Vater, Max Otto Schnabl, war Rechtsanwalt in Schwechat. „Ich durfte nicht mehr in die Schule, mein Vater nicht mehr in seine Kanzlei. Er war aber sehr großzügig, und er konnte verzeihen.“ Auf die Frage, was sie empfindet, antwortet sie: „Die Leute von damals möchte ich nicht treffen. Es gab aber auch gute Menschen. Man kann immer gut sein.“ Sie redet gerne mit Schülern über Ursachen, Gräuel und Folgen des Faschismus. Auch in Wien war sie in einer Klasse. „Nie wieder! – das ist keine Worthülse.“

David Glesinger, ehemaliger Kicker und Fußballtrainer bei Maccabi Tel Aviv, ist ganz aufgekratzt. Seit mehr als 500 Jahren lebte seine Familie in Österreich. Er wurde Ende 1937 in Villach geboren, kurz davor bekam sein Vater als Anwalt Berufsverbot.

Die Glesingers mussten Österreich verlassen. Über Wien – die Gestapo war hinter der Familie her – ging es nach Holland, von dort nach Israel. „Mein Vater fand nie mehr in seinen Beruf zurück, er war Lastenträger und Nachtwächter und ließ sich immer mit Herr Doktor ansprechen. Das ist typisch österreichisch. Meine Mutter arbeitete auswärts, ich war als Kind jede Nacht alleine.“