Warum die Einbürgerungszahlen wieder gestiegen sind

Konkret wurden nach Zahlen der Statistik Austria in den ersten drei Monaten 2024 die österreichische Staatsangehörigkeit an 5.377 Personen verliehen - das sind um rund 63 Prozent mehr als im Vergleichs-Quartal des Vorjahrs. Hauptverantwortlich dafür sind Einbürgerungen von Verfolgten des NS-Regimes und deren Nachkommen, die vor allem im Ausland leben.

Viele Nachkommen von NS-Opfern

Seit einigen Jahren können Nachfahren von NS-Opfern eine Doppelstaatsbürgerschaft beantragen - diese Möglichkeit sorgte daraufhin für einen Anstieg der Einbürgerungszahlen. Dies nahmen zunächst auch viele in Anspruch, 2023 ging diese Zahl aber wieder zurück. Nun wuchs sie wieder an. Von den 5.377 Einbürgerungen entfielen 2.037 auf diese Gruppe, die fast ausschließlich im Ausland (v.a. Israel und USA) lebt. Diese Personengruppe muss weder entsprechende Deutschkenntnisse aufweisen noch Arbeits- oder Wohnsitzerfordernisse erfüllen.

"Aber auch bei aus anderen Gründen Eingebürgerten, von denen bis auf 25 Personen alle in Österreich leben, gab es einen Anstieg um 18,9 Prozent auf 3.340", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in einer Aussendung. In dieser Gruppe erhielten vor allem Syrer (616), Türken (373) und Afghanen (287) die österreichische Staatsbürgerschaft.