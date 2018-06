Ein Leben mit nur 563 Euro – wie kann sich das ausgehen?

René (32): „Hast’ schon amal a Wohnung um 200 Euro gsehn? I ned“

„Zum Wirt“ würde er gern öfter gehen, erklärt René, vor dem Sozialmarkt in Wien-Donaustadt. „Spielt’s aber nicht“, murrt er.

René, der Badeschlapfen an den Füßen und zahllose Tattoos an den Armen trägt, ist nämlich arbeitslos. Seine gesamten Einkünfte: 900 Euro Arbeitslosengeld. Seit einem halben Jahr ist er ohne Job.

Zwei Drittel seines 900-Euro-Budgets brauche er für die Miete: Seine 40-Quadratmeter-Wohnung in Donaustadt kostet insgesamt 600 Euro. Dazu kommen rund 150 Euro für Lebensmittel – „aber nur, wenn ich bewusst und im Sozialmarkt einkaufe.“ Die Kosten für Kabelanschluss und Handyvertrag belaufen sich auf 50 Euro, vergleichsweise etwas mehr braucht der ungelernte Mittdreißiger für Zigaretten. Übrig bleiben nach dieser Rechnung rund 50 Euro für Eventualitäten. Weniger, sagt René, sei nicht möglich: „Oder hast schon amal a Wohnung um 200 Euro gsehn? I ned.“