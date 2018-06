Flüchtlinge steigen in Deutschland besser aus als in Österreich

563 Euro für Flüchtlinge in Österreich, aber nur 416 in Deutschland: Das deutsche Hartz-IV-System ist für Asylberechtigte noch härter als die heimische Mindestsicherung – oder?

Nicht wirklich. Denn während die ÖVP-FPÖ-Regierung die Vorgabe gemacht hat, 563 Euro seien die absolute Obergrenze für alle Leistungen, kommen zu den 416 Euro in Deutschland Wohn-, Heiz- und Warmwasserkosten sowie Erstausstattungshilfen, die vom Jobcenter übernommen werden. Das macht – gerade in teuren Großstädten – einen Unterschied: In München etwa finanziert der Staat so auch Wohnungen, die bis zu 590 Euro kosten.