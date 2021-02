Anschober: Strategie für Leben mit Corona in Arbeit

Es begann im Februar

Anschober bedankte sich eingangs "für das viele Interesse in den vergangenen Monaten". Das Jahr sei eine große Herausforderung für alle gewesen. Eine Perspektive habe man nun mit dem Impfstoff.

Am 25. Februar gab es die ersten beiden positiven Testungen eines Paares in - wie sollte es sonst sein - Innsbruck (Tirol). Am 12. März folgte der erste Covid-Todesfall, kurz darauf der erste Lockdown, im Herbst die zweite Welle mit "vergleichsweise vielen Todesfällen". "Wahrscheinlich hat es in den letzten Jahrzehnten kein Ereignis gegeben, dass unser Leben so stark verändert hat", bilanzierte Anschober.

Lob für eigene Teststrategie

In der aktuellen Situation müsse man schon damit rechnen, dass es demnächst zumindest wieder steigende Zahlen geben wird. Erfreulich sei aber, dass die Zahl der Corona-Toten von 100 wieder auf rund 30 pro Tag gesunken sei. Auch in den Alten- und Pflegeheimen sinken die Todeszahlen. Anschober: "Hier sehen wir, dass das Impfen wirkt."

Im internationalen Vergleich habe sich die Situation stabilisiert. Eine "sehr schöne Entwicklung, auf die wir länger schauen sollten", sei die Zahl der Testungen. "Wir sind mittlerweile eines der Top-Länder in Europa, was die Zahl der Testungen betrifft." Führte man im März 2020 täglich noch 2.000 bis 3.000 Testungen durch, liege man nun bei 200.000 bis 250.000.

"Spielentscheidende" Wochen

Sorgen bereitet die Ausbreitung der Mutationen. Sobald der Anteil der Mutationen an den gesamten Infektionen 15 Prozent betrage, könnte die Situation kippen, warnte Anschober. "Gerade in diesen nächsten Wochen bis Ostern" sollten nun alle "konsequent" sein, so der Minister.

"Spielentscheidend für die kommenden Wochen" sei das Contact-Tracing, sagte Anschober. Aber: Knapp nach Ostern werde man zudem über eine Million Menschen und den Großteil der Risikogruppen geimpft haben. Auch das soll eine deutliche Erleichterung bringen.

Klar sei auch: "Das Virus wird sich nach der Impfung nicht verabschieden. Aber wir werden eine ganz andere Form des Umgangs damit finden müssen." Man müsse eine Strategie für das Leben nach der Impfung, aber mit dem Virus finden, so der Minister. Diese sei in Arbeit.