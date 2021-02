Österreich hat Corona "völlig unterschätzt"

Zu wenige Daten erhoben

"Was neu war, dass viele Entscheidungen mit viel Unsicherheit getroffen werden mussten", so Gartlehner. Eines der größten Versäumnisse der heimischen Politik sei gewesen, dass nie wissenschaftlich evaluiert wurde, was Lockdown-Maßnahmen und Lockerungen eigentlich bewirken. Ein Fehlen an Daten schließlich führe dann dazu, dass es zu einem "Vorgehen nach Versuch und Irrtum" komme. Dabei wisse man nicht, was auf einen zukomme, wenn man bestimmte Lockerungen durchführt, so der Epidemiologe. Hätte man etwa während des ersten und zweiten Lockdowns in Österreich mehr Daten erhoben, "könnten wir jetzt viel zielgerichteter und präziser" vorgehen. "Wir wissen z.B. noch immer nicht, welche Infektionsgefahr von der Gastronomie, von den Kulturbetrieben ausgeht, wenn dort Präventionskonzepte eingehalten werden."

Heute sieht Gartlehner Österreich im Umgang mit Corona irgendwo in der Mitte, "wenn man sich die Sterblichkeit als Parameter" ansieht. Medizinisch hätte man einiges besser machen können, so der Epidemiologe.