Virologe erklärt ab wann der nächste Lockdown kommen soll

Man kann aktuell noch nicht sagen kann, wie sich die bisherigen Lockerungsschritte auf die Infektionszahlen auswirken werden. Der Virologe hoffe, dass die Maßnahmen ihre Wirkung zeigen. Laut Nowotny müsse man bei 2.500 Neuinfektionen pro Tag allerdings von einer dritten Welle sprechen. Dementsprechend müsste es dann auch zum vierten Lockdown kommen, meint der Virologe.

"Schauen wir mal, vielleicht gibt es eine positive Überraschung und die Zahlen steigen nicht so stark an. Es wird auf die Zahlen ankommen", meint Nowotny. Was der Virologe nicht erwartet, ist eine Entspannung durch höhere Temperaturen und verwies auf das Beispiel Brasilien. Dort seien die Zahlen trotz Hitze explodiert.